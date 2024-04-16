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«Семейный очаг»: Особенные дети Хакасии получили призы в конкурсе рисунков

CentralAsia (KZ) -  В главном музее Хакасии 5 апреля состоялось торжественное награждение лауреатов традиционного конкурса для детей-инвалидов «Семейный очаг». Лауреатами конкурса стали 30 юных художников.

Как сообщила пресс-служба правительства Хакасии, инициаторами конкурса выступает общественная организация «Народный улус кыргызов «Ордо» и коллектив республиканской газеты «Хакасия».

В течение двух месяцев особенные дети присылали в редакцию газеты «Хакасия» рисунки, посвященные году семьи. Работы оценивали не только члены жюри, но и читатели сайта. Они выбрали победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Победителям устроили праздник, с подарками, танцами и сладостями. Лучшие получили большие мягкие игрушки и наборы для творчества — акварель, гуашь, кисточки, специальную бумагу.

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