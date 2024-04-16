В Копенгагене загорелось историческое здание биржи. Пожар уничтожил знаменитый 56-метровый шпиль

CentralAsia (CA) - В центре Копенгагена утром 16 апреля возник сильный пожар в здании биржи (Børsen).

Как сообщает Associated Press, в результате пожара рухнул знаменитый 56-метровый шпиль биржи, выполненный в виде переплетенных между собой хвостов драконов.

Возгорание началось на крыше и уже распространилось на остальное здание. Также обрушилась и часть крыши. Как сообщает Danmarsk Radio, территория вокруг здания оцеплена, проведена эвакуация всех людей, находившихся внутри. Причины возгорания пока не называются.

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Копенгагенская биржа — одно из самых старых зданий датской столицы. Оно было спроектировано архитекторами братьями Лоренцем и Гансом ван Стенвинкелями по заказу короля Дании и Норвегии Кристиана IV и построено в 1625 году на острове Слотсхольмен в центре города. До XIX века в здании располагалась сырьевая биржа, затем до 1974 года там работала фондовая биржа. В настоящее время здание принадлежит Датской торговой палате.

В XIX веке была проведена неудачная реставрация здания, и сейчас в нем ведутся масштабные ремонтно-реставрационные работы, которые должны были восстановить исторический фасад биржи. Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт прокомментировал происходящее в соцсетях, написав, что «в огне сейчас 400 лет культурного наследия Дании».