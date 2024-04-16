МИД стран Центральной Азии призвали Иран и Израиль к мирному урегулированию конфликта

CentralAsia (UZ) - Министерства иностранных дел Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана выразили тревогу и озабоченность в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем.

Дипломатические ведомства призвали стороны конфликта воздержаться от дальнейших военных действий и решать все разногласия исключительно политико-дипломатическим путем.

«Считаем, что дальнейший рост напряженности в данном регионе может привести к более серьезным последствиям и широкой военной конфронтации». – отмечается в заявлении МИД Узбекистана.

«Казахстан вновь подчеркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе», — заявили в казахстанском МИД.

«Кыргызская Республика вновь призывает стороны к мирному урегулированию конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего, Устава ООН», — подчеркнули в дипведомстве Кыргызстана.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал беспилотниками и ракетами территорию Израиля – в ответ на авиаудар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В общей сложности Израилю и его партнерам удалось перехватить 99% выпущенных по Израилю «угроз разного типа», в том числе 185 ударных беспилотников Shahed-238 и 36 баллистических ракет. В Иране сообщили, что по Израилю было выпущено также семь гиперзвуковых ракет, и ни одна из них не была перехвачена израильским ПВО.

Удары наносились с территории Ирана, Ирака, Йемена и Сирии. До 55 ракет было выпущено отрядами «Хезболлах» из Ливана.

Десятки ракет и беспилотников были сбиты США, Великобританией и Иорданией за пределами Израиля.

Помощь врачей в связи с легкими ранениями или стрессом потребовалась 31 человеку, а также семилетней бедуинской девочке, которая находится в тяжелом состоянии.

Глава Генштаба армии Ирана Мохаммад Багери назвал атаку Израиля успешной. «Израиль перешел красную линию, нанеся удар по нашему консульству в Сирии, и на это нужно было отреагировать. Наша операция закончилась, и мы не намерены ее продолжать, но ответим решительно, если Израиль нанесет удар по нашим объектам»,— заявил Багери.

Тем временем Израиль обдумывает свои дальнейшие действия после иранской атаки, вероятность ответа очень высока. Президент США Джо Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения новых ударов по Ирану и заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана.