Мужчину, избившего бывшую супругу в Алматы, арестовали

CentralAsia (KZ) - Александра Кима, который избил свою бывшую жену в Алматы, арестовали по решению суда, сообщает пресс-служба ДП города.

«Мужчина, нанёсший телесные повреждения своей бывшей супруге, задержан. За побои и умышленное повреждение чужого имущества решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 25 суток и оштрафован», – сообщили в департаменте полиции Алматы.

Однако в пресс-службе суда Алматы сообщили, что Ким получил не 25, а 15 суток ареста. За порчу имущества (разбитый телефон экс-супруги) ему назначили 15 суток ареста, и ещё 10 суток – за нанесение побоев. Путём частичного поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно суд назначил Киму 15 суток ареста. О штрафе, речь о котором идёт в релизе ДП Алматы, в суде не сообщили.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как Александр Ким бьёт свою бывшую жену на улице. Та падает, а мужчина разворачивается и уходит. По данным из социальных сетей, Александр является юристом и бывшим следователем.

Позже он записал видео, в котором заявил, что не бил свою экс-супругу, несмотря на то, что момент удара запечатлён камерой видеонаблюдения, а также сказал, что у его бывшей жены из-за случая с избиением появилось много подписчиков в соцсети.

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