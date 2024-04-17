В Дубае сильнейшие ливни. Затоплен один из крупнейших ТЦ мира, аэропорт прекратил принимать рейсы

CentralAsia (CA) - Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай оказался затоплен в результате сильнейших ливней, крайне нехарактерных для этого региона, сообщает Associated Press.

Дожди в Дубае начались в ночь на вторник, 16 апреля. Крупные автомагистрали и многие улицы, находящиеся в низинах, оказались затоплены. На многих дорогах остались заглохшие автомобили, водители которых не смогли выехать из луж.

Власти страны призвали жителей не покидать дома без крайней необходимости, государственные учреждения, а также школы и университеты перешли на дистанционный режим работы; их примеру последовали многие частные компании. Движение общественного транспорта оказалось нарушено, также с перебоями работает метро — одна из станций оказалась подтоплена. В чемпионате ОАЭ по футболу отменены все ближайшие матчи.

Международный аэропорт Дубая, один из крупнейших авиахабов в мире, из-за ливня днем 16 апреля прекратил принимать рейсы «до улучшения метеорологической обстановки». Прилетающие рейсы перенаправляют в близлежащий аэропорт Абу-Даби. Многие авиакомпании отменили рейсы в Дубай и из него, тысячи пассажиров застряли в аэропорту.

Первые этажи многих зданий оказались затоплены. Среди них — «Дубай молл», один из крупнейших торговых центров мира, где помимо прочего прорвало трубы.

Ожидается, что в общей сложности за полтора суток в Дубае выпадет до 150 миллиметров осадков — примерно в полтора раза больше годовой нормы. Предполагается, что ливни закончатся в среду, 17 апреля.

Дубай — один из наиболее засушливых городов мира, в среднем за год здесь фиксируется лишь 17 дней с осадками, в норме они приходятся на период с декабря по март.