Изнасилование и аборт 12-летней девочки в Казахстане: Мужчине вынесли приговор

иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области Казахстана вынес приговор мужчине, обвиняемому в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки из Жанатаса, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Вина подсудимого была полностью доказана, постановил суд. Мужчину приговорили к 20 годам заключения.

«За совершение этого преступления законом предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. С учётом характера и степени общественной опасности, совершённого преступления, назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с лишением права пожизненно заниматься педагогической деятельностью. С осуждённого в пользу потерпевшей взыскали моральный вред в сумме 3 млн тенге, материальный вред – на представительские расходы 300 тысяч тенге», – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

В ноябре 2023 года с заявлением об изнасиловании дочери в полицию обратилась мать. По подозрению в совращении семиклассницы арестовали 55-летнего мужчину, который работал охранником в детском саду «Айголек». Выяснилось, что подозреваемый – муж депутата районного маслихата.

Сообщалось, что руководители отдела образования скрывали беременность 12-летней школьницы. По словам матери девочки, администрация школы в Жанатасе без её ведома отправила девочку на аборт в частную клинику. Мать также рассказала, что подозреваемый долгое время состоял в интимных отношениях с её дочерью, об этом девочка рассказала только когда забеременела.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения