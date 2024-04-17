Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об ужесточении мобилизации в Украине.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте парламента.

Закон вступит в силу через месяц после подписания президентом, то есть 16 мая 2024 года.

Закон о мобилизации в Украине, в частности, вводит вместо срочной службы базовую военную службу сроком на пять месяцев в мирное время и на три месяца в военное время. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Также закон предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки, которая с 2025 года будет частью обучения в вузах — обязательной для лиц мужского пола и добровольной для женщин.

Для уклонистов и нарушителей правил воинского учета предусмотрен ряд ограничений, в том числе временный запрет на выезд из Украины, арест активов и ограничение права на вождение автомобиля (при ряде условий).