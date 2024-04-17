Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 116 тыс. человек

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - С начала паводка в Казахстане спасли и эвакуировали более 116 тыс. человек, в том числе свыше 40,6 тыс. детей. Об этом сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Ерасыл Сайпаш.

В эвакуационных пунктах находятся 7,1 тыс. человек, из них 3,2 тыс. детей. Кроме того, в безопасное место отогнали 112, 5 тыс.голов скота.

Специалисты отвели воду из 3,5 тыс. жилых домов и 2,2 тыс. дворовых территорий. Остаются подтопленными 5,7 частных жилых домов, 1,5 дворовых территорий и чуть более 2 тыс. дачных домов в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах участвуют 47 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники, в том числе 873 водооткачивающих средств, 308 плавательных средств и 19 воздушных судов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал наводнение самым крупным стихийным бедствием за 80 лет. Из-за паводков он отменил Международный форум «Астана», запланированный на середину июня. Глава государства объяснил это в том числе необходимостью экономии средств для ликвидации последствий. По той же причине позднее Токаев поручил правительству отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.

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