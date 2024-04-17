Фонд Назарбаева отверг обвинения в дискредитации властей Казахстана на фоне паводков

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Фонд первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отрицает организацию кампании, направленной на дискредитацию властей и дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране в условиях мощного паводка. Соответствующее сообщение появилось на сайте фонда 16 апреля.

В нем отмечено, что Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал и продолжает поддерживать президента Касым-Жомарта Токаева и проводимый им политический курс. «В эти дни первый президент также, как и многие граждане нашей страны сопереживает казахстанцам, пострадавшим от паводков. Мы всецело поддерживаем усилия главы государства и правительства по ликвидации последствий беспрецедентных паводков в регионах страны», — говорится в публикации.

Пресс-служба Фонда подчеркнула, что его деятельность не носит политического или информационно-манипулятивного характера. Более того, указывается в сообщении, фонд был среди первых, кто перечислил деньги для поддержки жителей пострадавших областей.

В сообщении отмечено, что информация о якобы предпринятой попытке дестабилизировать обстановку в стране была опубликована анонимным источником и озвучена отдельными медийными персонами, без указания, о ком именно идет речь. Между тем, серия постов о том, что за кампанией по дискредитации нынешней власти в условиях ЧП стоят сотрудники «Назарбаев Фонда», на днях появились в Telegram-канале «Нурсултанский Соловей».

Кроме того, депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) от правящей партии Amanat Ерлан Саиров заявил, что в условиях масштабного природного катаклизма отдельные представители «старого Казахстана» пытаются воспользоваться ситуацией.

Отдельные казахстанские журналисты также обратили внимание на посты в социальных сетях главы благотворительного фонда BizBirgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат с обращением к Токаеву, которые она позднее удалила. В них волонтер раскритиковала госорганы за бездействие во время паводков, призвала президента отменить все свои международные поездки и лично приехать на место ЧС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нынешние паводки в стране самыми масштабными за последние более чем 80 лет. В ряде регионов республики объявлен режим ЧС. По последним данным МЧС, число эвакуированных из опасных зон с начала марта превысило 116 тыс. человек.

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