С 1 мая в Узбекистане установят социальную норму потребления энергоресурсов и повысят тарифы

CentralAsia (UZ) - С 1 мая власти Узбекистана планируют ввести социальную норму потребления электроэнергии и природного газа и повысить тарифы на энергоресурсы. Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на заместителя министра энергетики Умида Мамадаминова.

Правительство установило следующие размеры социальной нормы по потреблению энергоресурсов:

электроэнергия — до 200 кВт*ч в месяц;

газ (в период с марта по октябрь) — до 100 кубометров;

газ (во время отопительного сезона с ноября по февраль) — до 500 кубометров.

Под социальной нормой потребления энергии понимается определенное количество энергии, оплачиваемое населением по льготному тарифу. Все, что потреблено свыше этой нормы, будет оплачиваться по рыночной цене.

Бытовые потребители, чьи квартиры централизованно оборудованы электроплитами для приготовления пищи, будут платить за электроэнергию по 225 сумов ($0,018) в пределах социальной нормы. Если они потратят за месяц от 201 до 1000 кВт*ч, то платить придется уже по 450 сумов ($0,036), если свыше 1000 кВт*ч, то тариф может составить от 675 до 900 сумов ($0,053-$0,071) за кВт*ч.

Тарифы для остальных бытовых потребителей повышаются с 295 до 450 сумов ($0,023-$0,036) при потреблении до 200 кВт*ч в месяц, свыше этого придется платить от 900 до 1800 сумов ($0,071-$0,14) в зависимости от объема потребленной электроэнергии.

Стоимость одного кубометра природного газа, отпускаемого населению во время отопительного сезона с ноября по февраль, увеличится с 380 до 650 сумов ($0,030-$0,051) при потреблении газа в пределах 500 кубометров. Если израсходовано от 500 до 2500 кубометров, платить придется по 1500 сумов ($0,12), свыше этого объема – от 1950 сумов до 2600 сумов ($0,15-$0,21) за кубометр.

В марте-октябре тарифы на газ составят 650 сумов ($0,051) при потреблении до 100 кубометров газа, 1500 сумов ($0,12) — от 101 до 2500 кубометров, от 1950 до 2600 сумов ($0,15-$0,21) — в случае потребления более 2500 кубов.

При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемого:

на приготовление пищи и горячее водоснабжение, увеличится с 660 сумов до 1200 сумов ($0,052-$0,095) (+81,8%),

на отопление — с 380 сумов до 700 сумов ($0,030-$0,055) (+84,2%).

Сжиженный газ для населения подорожает с 1120 до 1600 сумов ($0,088-$0,13) за кг (+42,8%).

Предыдущее повышение тарифов на энергоресурсы в Узбекистане произошло в августе 2019 года. Следующее повышение власти запланировали на 1 апреля 2025 года.

Необходимость роста тарифов для населения и введения социальной нормы потребления электроэнергии и газа власти объясняли тем, что действующие тарифы, которые формируются не на основе рыночных механизмов, сдерживают развитие энергетической отрасли и не позволяют покрыть потребности потребителей.

Весной 2022 года, когда было публично заявлено о планах ввести социальную норму, в Узбекистане насчитывалось 4 млн абонентов природного газа. 85% этих домохозяйств, или 3,4 млн абонентов, потребляют в среднем до 500 кубометров природного газа в месяц. Абонентов электроэнергии в стране 7,3 млн человек. 80% из них потребляют в среднем до 200 кВт/ч электроэнергии в месяц.