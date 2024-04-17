В Казахстане обяжут регистрировать мопеды

CentralAsia (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана одобрили в первом чтении поправки в закон о дорожном движении, предполагающие приравнивание мопедов к транспортным средствам с последующей их регистрацией.

Законопроект является продолжением работы по регулированию движения мопедов и электросамокатов. Депутат Екатерина Смышляева отметила, что увеличение численности мопедов на дороге приводит к авариям. Только в 2023 году зафиксировали 750 ДТП, что в 4 раза больше, чем в 2022 году.

Документом предусматривается:

обязательная государственная регистрация мопедов с объёмом двигателя менее 50 куб. см, которая в том числе предполагает выдачу госномеров и получение сертификата безопасности;

наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению инфраструктуры для эксплуатации электросамокатов;

нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость, – штраф в размере 40 МРП (147 тысяч тенге);

водители мопедов приравниваются к водителям механических транспортных средств, соответственно, должны будут иметь права категории А1;

возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон «О дорожном движении» по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, а также сопутствующий ему по изменениям в КоАП.

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