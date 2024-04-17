В Казахстане предпринимателей из списка Forbes «закрепят» за пострадавшими от паводка областями

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев хочет закрепить местных миллиардеров за каждой областью, районом и селом, пострадавшими от паводка. Об этом глава государства заявил на встрече с жителями Костанайской области в оперативном штабе в городе Тоболе.

«У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что это в интересах бизнесменов, так как они увидят результаты своих вкладов.

Токаев не впервые обращается за помощью к казахстанским олигархам. После январских беспорядков 2022 года по поручению президента был создан фонд «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»), куда делали взносы крупные бизнесмены и предприятия.

Нынешние паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние более чем 80 лет. В ряде регионов республики объявлен режим ЧС. По последним данным МЧС, число эвакуированных из опасных зон с начала марта приблизилось к 117 тыс. человек.

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