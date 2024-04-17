Малообеспеченным семьям в Узбекистане компенсируют часть расходов на газ и электроэнергию

CentralAsia (UZ) - Малообеспеченным семьям власти Узбекистана предоставят временную компенсацию за дополнительные расходы на оплату электроэнергии и природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на постановление правительства №204 от 16 апреля.

В начале отопительного сезона, который стартует обычно в ноябре, нуждающиеся семьи получат единовременную материальную помощь в размере 270 тысяч сумов ($21). Разницу между ценами в пределах социальной нормы и сверх нее компенсируется за потребление следующих объемов электроэнергии и природного газа:

природный газ – до 250 кубометров в месяц при использовании сверх социальной нормы;

электроэнергия – до 150 кВт*ч в месяц при использовании сверх социальной нормы.

«Для получения этой компенсации гражданам необходимо обратиться в центр социальных услуг ‘’Инсон’’. Компенсационные выплаты выплачиваются Национальным агентством социальной защиты населения за счет средств государственного бюджета Узбекистана», — сказал на брифинге 16 апреля замначальника управления упомянутого агентства Фаррух Пардаев.

По его словам, как передает «Газета.uz», с 1 мая власти обновят размер минимальных потребительских расходов (МРП), которые используются для определения черты бедности в Узбекистане. Обычно черту бедности обновляют в начале года: в январе 2024 года МРП повысили с 568 тысяч до 621 тысячи сумов на человека (до почти $50). «Внеплановый» пересмотр связан с повышением тарифов на энергоресурсы для населения, которое произойдет впервые с августа 2019 года. Он коснется примерно 1 млн жителей страны: для них пересмотрят размеры минимальных пенсий и пособий, которые должны быть не ниже новой черты бедности.

О причинах роста тарифов на электроэнергию и газ на брифинге рассказал начальник Департамента финансов и тарифной политики базовых отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и горно-металлургических предприятий Министерства экономики и финансов Хуршед Мустафаев.

«Цены на электроэнергию и природный газ для населения на протяжении последних пяти лет остаются без изменений. В 2021 году из-за коронавируса, в 2022-2023 годах из-за геополитических конфликтов в мире усилилась экономическая и финансовая неопределенность. Доходы населения [за прошедшие годы] увеличились, были созданы условия для повышения его платежеспособности. Но за этот период уровень инфляции достиг 66%. Исходя из этого, возникла необходимость с 1 мая текущего года пересмотреть тарифы на электроэнергию и природный газ», — цитирует чиновника «Газета.uz».

С 1 мая базовый тариф на электроэнергию для населения в Узбекистане составит 450 сумов ($0,035) за кВт*ч (+52,5%), на газ — 650 сумов ($0,05) за кубометр (+71%). С этой же даты власти Узбекистана вводят социальную норму потребления энергоресурсов:

электроэнергия — до 200 кВт*ч в месяц;

газ (в период с марта по октябрь) — до 100 кубометров;

газ (во время отопительного сезона с ноября по февраль) — до 500 кубометров.