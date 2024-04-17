экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане ожидается потепление до +30 градусов
// Белек Мусаев

CentralAsia (KZ) -  Большая часть Казахстана 18-20 апреля будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем осадки прекратятся, а температура воздуха повысится, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, лишь на крайнем севере, в восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды: под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег).

Вместе с тем ночью и утром по Казахстану прогнозируются туманы, днем – грозы, также усилится ветер.

Ночью температура воздуха будет колебаться, а днем потеплеет на западе и юге до +25+30 градусов, на севере – до +20+25, на юго-востоке – до 23+29 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com