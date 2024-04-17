В Казахстане ожидается потепление до +30 градусов

// Белек Мусаев

CentralAsia (KZ) - Большая часть Казахстана 18-20 апреля будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем осадки прекратятся, а температура воздуха повысится, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, лишь на крайнем севере, в восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды: под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег).

Вместе с тем ночью и утром по Казахстану прогнозируются туманы, днем – грозы, также усилится ветер.

Ночью температура воздуха будет колебаться, а днем потеплеет на западе и юге до +25+30 градусов, на севере – до +20+25, на юго-востоке – до 23+29 градусов.

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