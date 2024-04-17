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Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трёх угольных ТЭЦ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Министерства энергетики Казахстана и России заключили соглашение о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Уполномоченными организациями назначили ООО «Интер РАО – Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

«Реализация трёх новых ТЭЦ в трёх областных центрах – Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск, учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии», – отметил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

Уполномоченная организация от казахстанской стороны АО «Самрук-Энерго» уже сформировала соответствующую дорожную карту для начала реализации первой по счёту ТЭЦ уже в текущем году.

Ранее сообщалось, что российская компания «Интер РАО – Экспорт» не планирует долго оставаться в проекте после строительства. Об этом журналистам рассказал Саткалиев в кулуарах сената.

«Интер РАО – Экспорт» различные опции рассматривает, и участие, и просто осуществление EPC-контракта (договор между заказчиком и подрядчиком, который берёт на себя ответственность за проектирование, закупку, строительство объекта и его ввод в эксплуатацию). Это предмет корпоративных договоров между «Самрук-Энерго» и «Интер РАО», – сообщил министр.

Инвестировать в строительство будет российская сторона. Средства инвесторов будут возвращаться за счёт тарифов, которые утвердит Комитет по регулированию естественных монополий.

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