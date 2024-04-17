В Грузии приняли в первом чтении законопроект об иноагентах, вызвавший массовые протесты

CentralAsia (CA) - Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «об иноагентах», против которого дважды собирались массовые протесты. Об этом сообщает «Рустави 2».

За принятие документа проголосовали 83 депутата, против — ни одного.

Накануне против законопроекта протестовали возле парламента. Протестующих разогнала полиция.

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации. За уклонение от регистрации предлагается штрафовать.

Власти Грузии заявляют, что этот закон является смягченной версией американского закона о регистрации иностранных агентов и что его принятие значительно повысит качество информированности общества.

В то же время противники закона заявляют, что он списан с российского и направлен на дискредитацию оппозиции.