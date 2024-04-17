В Грузии приняли в первом чтении законопроект об иноагентах, вызвавший массовые протесты

- Азия и мир, общество
- 18:00, 17 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «об иноагентах», против которого дважды собирались массовые протесты. Об этом сообщает «Рустави 2».
За принятие документа проголосовали 83 депутата, против — ни одного.
Накануне против законопроекта протестовали возле парламента. Протестующих разогнала полиция.
Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации. За уклонение от регистрации предлагается штрафовать.
Власти Грузии заявляют, что этот закон является смягченной версией американского закона о регистрации иностранных агентов и что его принятие значительно повысит качество информированности общества.
В то же время противники закона заявляют, что он списан с российского и направлен на дискредитацию оппозиции.