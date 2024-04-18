Помощник Алиева: Вывод миротворцев из Карабаха согласован Баку и Москвой

CentralAsia (CA) - Решение о досрочном выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха принято высшим руководством России и Азербайджана. Об этом заявил помощник азербайджанского президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики в его администрации Хикмет Гаджиев. О начале вывода войск 17 апреля сообщил Кремль.

«Процесс (вывода российских миротворцев) уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения»,— сказал Гаджиев азербайджанскому госагентству АзерТадж. Сколько времени займет процесс вывода миротворцев, он не уточнил.

Российские миротворцы были дислоцированы на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, заключенного 10 ноября 2020 года. Согласно договоренностям, миротворцы должны были оставаться в регионе до 2025 года. Они находились вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией. В состав контингента входят 1960 военнослужащих.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика перестала существовать после военной операции Азербайджана, проведенной в сентябре 2023 года. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. В том же месяце президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг страны над столицей Карабаха.