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В Астане задержали торговца людьми из Узбекистана. Он 10 лет находился в международном розыске

CentralAsia (KZ) -  Полицейские Астаны задержали находившегося более 10 лет в международном розыске уголовного преступника, сообщает Департамент полиции столицы.

Задержать преступника удалось во время оперативно-профилактического мероприятия «Бөгет».

«42-летний гражданин Республики Узбекистан 10 лет находился в розыске за торговлю людьми. Инициатор розыска – УВД Ташкентской области. Мужчина водворён в изолятор временного содержания», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

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