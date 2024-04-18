В Астане задержали торговца людьми из Узбекистана. Он 10 лет находился в международном розыске
CentralAsia (KZ) - Полицейские Астаны задержали находившегося более 10 лет в международном розыске уголовного преступника, сообщает Департамент полиции столицы.
Задержать преступника удалось во время оперативно-профилактического мероприятия «Бөгет».
«42-летний гражданин Республики Узбекистан 10 лет находился в розыске за торговлю людьми. Инициатор розыска – УВД Ташкентской области. Мужчина водворён в изолятор временного содержания», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.
Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
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