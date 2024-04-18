В России могут изменить экзамены для мигрантов

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CentralAsia (CA) - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор) считает целесообразным включить в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов проверку устной речи, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В период пребывания в нашей стране большинство мигрантов в различных жизненных ситуациях должны осуществлять именно устную коммуникацию с россиянами»,— сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Сейчас, как указали в ведомстве, устная часть отсутствует только в экзамене на получение разрешения на работу или патент. «Для остальных уровней проведения экзамена раздел «Говорение» предусмотрен»,— отметили в Рособрнадзоре.

Для включения в экзамен раздела «Говорение» необходимо внести изменения в положение о проведении тестирования по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства страны, пояснили в Рособрнадзоре. В службе также допустили пересмотр минимального балла экзамена, который позволяет иностранцам получить вид на жительство или гражданство России. Ранее в интервью РБК ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что вуз предложил повысить порог с 50 до 80 баллов (из 100).