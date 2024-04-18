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В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Руанг. Фото

CentralAsia (CA) -  В ночь на 17 апреля на острове Тагуланданг в индонезийской провинции Северный Сулавеси произошло извержение стратовулкана Руанг. Он выбросил в воздух столб пепла высотой тысячу футов (300 метров), сообщает Channel News Asia.

Из-за извержения более 800 жителей близлежащих деревень были вынуждены экстренно эвакуироваться.

По данным Центра вулканологии Индонезии, извержение было спровоцировано недавними землетрясениями.

Последнее крупное извержение Руанга было зафиксировано в 2002 году.

Гора Руанг — это стратовулкан или конический вулкан, который на протяжении многих лет формировался из слоев лавы в результате взрывных извержений, фрагментов горных пород, пепла и других веществ.

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