В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Руанг. Фото
- Азия и мир, общество
- 11:42, 18 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - В ночь на 17 апреля на острове Тагуланданг в индонезийской провинции Северный Сулавеси произошло извержение стратовулкана Руанг. Он выбросил в воздух столб пепла высотой тысячу футов (300 метров), сообщает Channel News Asia.
Из-за извержения более 800 жителей близлежащих деревень были вынуждены экстренно эвакуироваться.
По данным Центра вулканологии Индонезии, извержение было спровоцировано недавними землетрясениями.
Последнее крупное извержение Руанга было зафиксировано в 2002 году.
Гора Руанг — это стратовулкан или конический вулкан, который на протяжении многих лет формировался из слоев лавы в результате взрывных извержений, фрагментов горных пород, пепла и других веществ.
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