Численность населения Узбекистана приближается к 37 миллионам

CentralAsia (UZ) - На 1 апреля 2024 года постоянное население Узбекистана составило 36 963 262 человека. Этот показатель вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Агентство статистики РУз.

С начала 2024 года население Узбекистана увеличилось на 163 500 человек. Население увеличивалось в среднем на 54 500 человек каждый месяц 2024 года.

В этом году ежедневно число жителей Узбекистана увеличивается в среднем на 1,8 тысяч человек.