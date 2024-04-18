Численность населения Узбекистана приближается к 37 миллионам
- Узбекистан, общество
- 12:02, 18 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - На 1 апреля 2024 года постоянное население Узбекистана составило 36 963 262 человека. Этот показатель вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Агентство статистики РУз.
С начала 2024 года население Узбекистана увеличилось на 163 500 человек. Население увеличивалось в среднем на 54 500 человек каждый месяц 2024 года.
В этом году ежедневно число жителей Узбекистана увеличивается в среднем на 1,8 тысяч человек.
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