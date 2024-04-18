За последние 30 лет количество пыли в Центральной Азии повысилось на 7%. Ученые назвали причину

CentralAsia (KZ) - За последние 30 лет количество пыли в Центральной Азии повысилось на 7%. Причиной стало пересыхание Аральского моря. К такому выводу пришли немецкие ученые Исследования тропосферных исследований Лейбница и Свободного университета Берлина. Доклад опубликован в научном журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).

Как показал анализ, с 1984 по 2014 год пылевые выбросы из пустыни на месте водоема увеличились почти вдвое — с 14 до 27 млн тонн.

Специалисты отметили, что количество пыли может быть существенно больше, поскольку две трети ее объема остается в воздухе.

До начала 1960-х годов Аральское море в Центральной Азии было четвертым по величине озером в мире площадью 68 тыс. квадратных километров и питалось реками Амударья и Сырдарья с горных хребтов Памира и Тянь-Шаня. Из-за чрезмерного использования рек для сельскохозяйственного орошения в озеро попадало все меньше и меньше воды. В результате огромные территории высохли, озеро уменьшилось до незначительных размеров и большая его часть превратилась в пески, известные как Аралкум.

Аралкум считается одним из наиболее значительных искусственных источников пыли на Земле. Пустыня площадью 60 тыс. квадратных километров намного меньше соседних природных пустынь Каракум (350 тыс. квадратных километров) на юге в Туркменистане и Кызылкум (300 тыс. квадратных километров) на юго-востоке в Узбекистане и Казахстане. Но пыль из Аралкума считается гораздо более опасной, поскольку она содержит остатки удобрений и пестицидов.

Для оценки воздействия пыли из пустыни Аралкум команда использовала модель атмосферной пыли COSMO-MUSCAT, позволяющей оценить концентрацию частиц в атмосфере.

На земле пыль оказывает охлаждающее действие в течение дня, поскольку она затемняет солнечный свет, и согревающее действие ночью за счет отражения длинноволнового теплового излучения. Таким образом, суммарный радиационный эффект пыли может быть охлаждающим или нагревающим, в зависимости от высоты пыли в атмосфере, времени суток, сезона, отражения поверхности и точных минералогических и оптических свойств вещества.

Помимо радиационного воздействия, исследователи также обнаружили признаки того, что пыль может изменить крупномасштабные погодные условия: пыль Аралкума увеличивает давление воздуха на уровне земли в Аральском регионе до +0,76 Паскаля в месячном масштабе, что означает усиление сибирского максимума зимой и ослабление среднеазиатского теплового минимума летом.

Выводы исследования подчеркивают, что усиление опустынивания из-за высыхания озер является не только местной проблемой, но затрагивает большие регионы. Новые данные о бывшем Аральском море помогают лучше оценить влияние пустынной пыли на климат.

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