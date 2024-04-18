В Ашхабаде на аттестации работников госучреждений просят рассказать биографию президента, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 16:11, 18 апреля 2024
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CentralAsia (TM) - В Туркменистане основные вопросы, которые задают работникам госучреждений во время проведения аттестации, касаются президента и его родственников, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».
В этом году в Ашхабаде аттестацию проходили сотрудники Агентства транспорта и коммуникаций, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства образования и Концерна «Туркменнефть».
Сотрудников этих учреждений предупредили об аттестации и объявили дату. Люди готовились к вопросам, касающимся их профессии и рабочих обязанностей.
Однако экзаменаторов интересовали не их профессиональные знания, а биография президента Сердара Бердымухамедова. Людей спрашивали, где он родился и получил образование глава, какие должности занимал. Также просили рассказать об известных членах его семьи и о содержании написанных им книг.
Свою первую книгу «Молодежь – опора Родины» президент презентовал 25 декабря 2023 года. На заседании кабмина 23 марта он сообщил, что написал свою вторую книгу «Анау – культура из глубин тысячелетий».
Такую аттестацию прошли не все работники госучреждений. Руководители грозят понизить их в должности или урезать зарплату. Они рекомендуют своим сотрудникам подать заявление на повторную аттестацию и хорошо к ней подготовиться.