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Паводки в Казахстане: 701 дом полностью разрушен
Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков
Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) -  5803 казахстанские семьи, пострадавшие от паводков, получили единовременную выплату в размере 100 МРП, или 369 200 тенге, сообщили в правительстве.

877 семьям выплатили компенсацию ущерба на общую сумму 380 млн тенге. 38,9 млн тенге получили владельцы погибшего скота.

В специально созданные региональные комиссии поступило 13 577 заявлений от жителей Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областей.

В пострадавших регионах обследовали 2602 жилых дома, по 1499 из них провели оценку. Выяснилось, что 794 дома можно восстановить, а 701 полностью разрушен.

197 семьям на ремонт жилья выделили 218,6 млн тенге. 33 семьи, чьи дома оказались полностью разрушены, получили дома и квартиры.

В Павлодарской, Карагандинской и Актюбинской областях начали строительство домов для оставшихся без жилья.

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