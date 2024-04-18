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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Москве и области в четверг и пятницу, 18–19 апреля, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сильного дождя и грозы. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра.

В столице и Подмосковье с 9:00 до 21:00 19 апреля ожидается ветер с порывами от 16 до 21 м/с. Период предупреждения о неблагоприятных погодных условиях из-за сильного дождя и гроз будет действовать в регионе с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ночь на 19 апреля в Москве начнутся ливни. По его словам, дождь будет «лить стеной». Синоптики прогнозируют, что в столице выпадет две трети от месячной нормы осадков.

В пятницу в Москве также ожидается девятибалльный шторм, предупредил Тишковец. По его словам, местами порывы ветра будут достигать 25 м/с. «Поутихнет стихия только к середине ночи субботы», — сказал синоптик.

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