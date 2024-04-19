Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Имама, который провёл никах между Нукеновой и Бишимбаевым, наказали

CentralAsia (KZ) - В отношении имама, который провёл обряд никах для Салтанат Нукеновой и бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, применили дисциплинарные меры, об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

В ДУМК объяснили, что в Казахстане официально признают те браки, которые зарегистрированы государственными органами. Поэтому, в соответствии с требованиями внутреннего рабочего распоряжения МВД, работники мечети до церемонии бракосочетания требуют справку от будущих супругов для подтверждения того, что они зарегистрированы в отделе регистрации актов гражданского состояния (РАГС).

«17 октября 2022 года в республиканской главной мечети города Астаны Бишимбаев и Салтанат провели обряд при свидетелях. Когда у них и их родственников запросили справку, подтверждающую регистрацию в отделе РАГС, они сказали, что она на стадии изготовления. Но они заявили, что получили благословение родителей», – рассказали в ДУМК.

Отмечается, что имам провёл обряд без справки, это означает, что он нарушил внутренний рабочий порядок МВД.

«В отношении Кыдырмина применены дисциплинарные меры и предупреждения», – заявили в ДУМК.

В Духовном управлении мусульман Казахстана заявляют, что «гражданский брак» считается прелюбодеянием без официальной регистрации в разделе РАГС.

Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» —также по двум статьям:

ст. 432 УК РК («Укрывательство»);ст. 434 УК РК («Недонесение о преступлении»).

Бишимбаев и Нукенова два раза совершали обряд никах, при этом официально брак не регистрировали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения