Израиль нанес ракетный удар по Ирану, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана, сообщают ABC, CNN и Fox со ссылкой на источник среди американских чиновников. По данным второго телеканала, цели не относятся к ядерным объектам; собеседник третьего телеканала назвал действия израильской армии «ограниченными».

Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg. «Мы не поддержали это», — подчеркнул источник CNN.

В городе Кахджаваристан в иранской провинции Исфахан раздался взрыв, сообщили источники иранского информагентства Fars. О взрыве в этих окрестностях сообщил и телеканал Habar. Город Кахджаваристан расположен неподалеку от аэропорта Исфахана и 8-й базы армейских ВВС.

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны приостановлено. Власти аэропорта Хомейни в Тегеране попросили людей покинуть здание, все рейсы там отменены. Не менее восьми лайнеров в небе над Ираном развернулись.

По данным Al-Mayadeen, на юге Ирака был слышен взрыв. Звук взрыва прогремел также неподалеку от аэропорта «Аль-Тала» в Сувейде на западе Сирии, сообщает IRNA.

Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.

خبرگزاری مهر ویدیویی را منتشر کرده که فعال شدن پدافند هوایی را در بامداد ۳۱ فروردین‌ماه در اصفهان نشان می‌دهد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از «منابع خبری» نوشت صدای سه انفجار در حوالی پایگاه شکاری ارتش در شمال غرب اصفهان شنیده شده است. pic.twitter.com/BV318R98Fx — ايران اينترنشنال (@IranIntl) April 19, 2024

В ночь на 14 апреля по территории Израиля было запущено больше 300 беспилотников и ракет. Иран назвал это ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля. Израиль утверждал, что перехватил более 99% целей. 17 апреля The Jerusalem Post сообщила, что израильские власти определились с ответом на удар Ирана, но подробности не приводились. Иран грозил атакой по ядерным объектам Израиля в случае нападения.