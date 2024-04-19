экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Израиль нанес ракетный удар по Ирану, - СМИ
// irna.ir
Предыстория: Иран нанес удар по Израилю

CentralAsia (CA) -  Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана, сообщают ABC, CNN и Fox со ссылкой на источник среди американских чиновников. По данным второго телеканала, цели не относятся к ядерным объектам; собеседник третьего телеканала назвал действия израильской армии «ограниченными».

Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg. «Мы не поддержали это», — подчеркнул источник CNN.

В городе Кахджаваристан в иранской провинции Исфахан раздался взрыв, сообщили источники иранского информагентства Fars. О взрыве в этих окрестностях сообщил и телеканал Habar. Город Кахджаваристан расположен неподалеку от аэропорта Исфахана и 8-й базы армейских ВВС.

Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны приостановлено. Власти аэропорта Хомейни в Тегеране попросили людей покинуть здание, все рейсы там отменены. Не менее восьми лайнеров в небе над Ираном развернулись.

По данным Al-Mayadeen, на юге Ирака был слышен взрыв. Звук взрыва прогремел также неподалеку от аэропорта «Аль-Тала» в Сувейде на западе Сирии, сообщает IRNA.

Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.

В ночь на 14 апреля по территории Израиля было запущено больше 300 беспилотников и ракет. Иран назвал это ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля. Израиль утверждал, что перехватил более 99% целей. 17 апреля The Jerusalem Post сообщила, что израильские власти определились с ответом на удар Ирана, но подробности не приводились. Иран грозил атакой по ядерным объектам Израиля в случае нападения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com