Узбекистан и Таджикистан подписали Договор о союзнических отношениях

- Узбекистан, политика
- 10:31, 19 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
На переговорах глав государств отмечалось, что подписание договора о союзнических отношениях символизирует переход на качественно новый этап в узбекско-таджикских отношениях.
«За последние годы в результате активного диалога на высшем уровне в духе взаимного доверия и поддержки дружественные отношения между странами поднялись на беспрецедентно высокий уровень. Для реализации подписываемого сегодня исторического Договора о союзнических отношениях нужно повысить эффективность контактов на всех уровнях – это парламенты, правительства, внешнеполитические ведомства, министерства и регионы», - заявил Шавкат Мирзиёев.
Выступая с заявлением для СМИ, Мирзиёев подчеркнул, Таджикистан для Узбекистана – «самый близкий, надежный и испытанный веками стратегический партнер. Братские узбекские и таджикские народы неразрывно связаны крепкими узами многовековой дружбы. Нас сближают общие история, культурные и духовные ценности, традиции и обычаи».
Эмомали Рахмон выразил удовлетворение высоким уровнем политических связей с Узбекистаном, развитием и расширением сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры и безопасности.
«Уверен, что Договор будет содействовать более широкому раскрытию потенциала нашего взаимодействия. Этот документ также станет важным фактором укрепления мира и стабильности в нашем регионе – Центральной Азии», - сказал Рахмон.
Всего в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан было подписано 28 документов, в том числе:
- соглашение о сотрудничестве в области промышленности;
- соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности;
- соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
- соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
- протоколы о внесении изменений и дополнений в соглашения о пунктах пропуска через государственную границу, международном автомобильном и авиационном сообщении;
- протокол о сотрудничестве в области ветеринарии и безопасности продовольственных товаров;
- протокол о сотрудничестве между ведомствами по развитию конкуренции и защите прав потребителей;
- «дорожные карты» по сотрудничеству в сфере культуры и туризма, по дальнейшему развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса;
- соглашения о сотрудничестве и «дорожные карты» на 2024-2026 годы между Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской, Хорезмской областями и Согдийской областью, между Кашкадарьинской областью и Хатлонской областью, а также другие документы.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан 18 апреля с двухдневным государственным визитом.