Консул г-жа Батцэцэг встретилась с губернатором Миннесоты

CentralAsia (MNG) - Консул Монголии в Чикаго г-жа Батцэцэг Тувшинтөгс встретилась с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом 15 апреля 2024 года в Сент-Поле, столице Миннесоты, США.

На встрече консул г-жа Батцэцэг проинформировала губернатора о текущем состоянии Монголии и США. отношений, сосредоточив внимание на возможностях углубления двустороннего сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и туризма, а также представил политику развития туризма Монголии, включая объявление 2023-2025 годов «Годами посещения Монголии».

Г-жа Батцэцэг также выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Миннесотой в области подготовки монгольских учителей английского языка и содействия обмену студентами для поддержки последующих мер по итогам визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Вашингтон, округ Колумбия.

Губернатор Тим Уолц поблагодарил консула г-жу Батцэцэг Тувшинтөгс за визит в Миннесоту и выразил готовность правительства штата Миннесота изучить возможности развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и образования. Он также отметил поддержку своего офиса консульства Монголии в Чикаго в установлении связей с организациями Миннесоты, включая высшие учебные заведения и бизнес-структуры.

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