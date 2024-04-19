Число случаев лихорадки денге в Латинской Америке выросло почти на 50%

CentralAsia (CA) - Случаи лихорадки денге создали чрезвычайную ситуацию в Латинской Америке, хотя заболеваемость в Аргентине и Бразилии стабилизировалась. Об этом, как сообщает Reuters, заявил в четверг глава Панамериканской организации здравоохранения.

ПАОЗ подтвердила уже более 5,2 млн случаев денге в этом году, что на 48% больше, чем 3,5 млн случаев, о которых сообщалось в конце марта. От вирусного заболевания, переносимого комарами, умерло более 1,8 тыс. человек, тогда как в марте было зарегистрировано более 1 тыс. летальных случаев.

«У нас чрезвычайная ситуация», - заявил на брифинге директор ПАОЗ Джарбас Барбоза.

Сильнее всего пострадали от вспышки – это Аргентина и Бразилия.

Барбоза предупредил, что поставки вакцины против лихорадки денге «очень ограничены», и даже повсеместная вакцинация не окажет немедленного воздействия на прекращение продолжающейся вспышки.

«Вакцина от денге может сыграть важную роль в сокращении тяжелых случаев смертности, но пройдет время, прежде чем эффект вакцины отразится на снижении заболеваемости», - отметил глава ПАОЗ.

Ранее эпидемиологи пришли к выводу, что вспышка болезни усугубляется изменением климата: комары адаптируются к нему и размножаются быстрее, чем в предыдущие годы.