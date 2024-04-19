Азиатский фонд присуждает 10 стипендий для первой в Монголии магистерской программы по гендерным исследованиям

CentralAsia (MNG) - Азиатский фонд предоставил стипендии десяти выдающимся ученым, допущенным к участию в первой в Монголии магистерской программе по гендерным исследованиям. Эта когортная и последипломная программа знаменует собой важнейшую веху в развитии инклюзивного диалога и продвижении гендерного равенства по всей стране. Отобранные студенты представляют собой коллектив, приверженный делу содействия социальной справедливости и равенству, и представляют различные сектора, включая частный сектор, средства массовой информации, гражданское общество и правительство. Программа гендерных исследований, запущенная в 2023 году Госуниверситетом Монголии (ГУМ), представляет собой междисциплинарный и междисциплинарный курс обучения, который способствует повышению национального академического мастерства и укреплению региональных связей, предоставляя монгольским ученым возможности внести свой вклад в международный дискурс о гендерном равенстве и права женщин.

На церемонии вручения стипендии, состоявшейся 2 апреля, профессор Бадарч Дэндэв, президент ГУМ, подчеркнул важность программы гендерных исследований для Монголии: «Госуниверситет Монголии является старейшим, но ведущим высшим учебным заведением в Монголии, и мы очень рад запуску первой в стране магистерской программы по гендерным исследованиям. Эта инициатива, совместно поддерживаемая Фондом Азии, не только укрепляет стратегическое видение нашего университета по восхождению в качестве научно-исследовательского учреждения за счет расширения междисциплинарного образования и исследований, но также согласуется с усилиями Монголии по обеспечению гендерного равенства по всей стране через академические круги. Самое главное, что программа закладывает основу для будущего создания подобных программ в различных академических учреждениях Монголии».

Сара Тейлор, представитель Азиатского фонда в Монголии, подчеркнула недавние достижения партнерства в рамках этой инициативы.

«Азиатский фонд гордится тем, что сыграл решающую роль в расширении регионального сотрудничества для обеспечения устойчивости магистерской программы по гендерным исследованиям, способствуя подписанию Меморандума о взаимопонимании между Национальным университетом Монголии и Женским университетом Ихва Республики Корея. в феврале 2024 года. Это сотрудничество имеет решающее значение для связи программы с региональными партнерами, обеспечивая ее устойчивость за счет содействия совершенству посредством академического обмена», — сказала она.

В своем приветственном слове руководитель секретариата Национального комитета по гендерному равенству Монголии Энхбаяр Төмөр-Өлзий поздравила первую группу ученых: «Национальный комитет по гендерному равенству будет любым партнером и поддержкой для исследователей и ученых этой группы для обогащения научных публикаций и статей, касающихся прогресса Монголии в области гендерного равенства. Мы верим, что первая группа программы гендерных исследований побудит еще многие поколения заниматься этой областью и вносить свой вклад в нее».

Стипендии по гендерным исследованиям стали возможными благодаря щедрой поддержке сообщества Lotus Circle Фонда, состоящего из преданных своему делу людей и организаций, которые поддерживают нашу программу расширения прав и возможностей женщин, направленную на укрепление экономических, социальных и политических прав и возможностей для женщин и девочек в Азии.

источник: The Asia Foundation

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