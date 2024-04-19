ГА ООН проводит «Неделю устойчивого развития» в Нью-Йорке

Амартувшин Гомбосурэн

CentralAsia (MNG) - 15-19 апреля 2024 г. г-н Деннис Фрэнсис, Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), созывает Неделю устойчивого развития в Нью-Йорке.

Заместитель министра иностранных дел Монголии Амартувшин Гомбосурэн выступил с заявлением от имени Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), на пленарном сегменте, посвященном туризму. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность развития инфраструктуры, более широкого использования инвестиционных платформ, поощрения предпринимательства и внедрения новых технологий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которые вносят значительный вклад в развитие туристической индустрии и достижение ЦУР.

Правительство Монголии уделяет особое внимание защите общих интересов и содействию развитию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Монголия в настоящее время является заместителем председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и сопредседателем Межправительственного подготовительного комитета Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

На этом мероприятии высокого уровня представители государств-членов ООН и другие участники обсуждают такие важные вопросы, как устойчивый транспорт, развитие инфраструктуры, ответственные путешествия и туризм, экологически чистые энергетические решения, инновационные механизмы финансирования, социальная справедливость и экономическая инклюзивность, чтобы ускорить прогресс на пути к достижению амбициозные цели Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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