В Узбекистане произошло небольшое землетрясение

CentralAsia (UZ) - 19 апреля в 05:15 утра в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр располагался в Миришкорском районе Кашкадарьинской области. Магнитуда толчков составила 3, глубина – 15 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 448 километров в юго-западном направлении.