В Узбекистане произошло небольшое землетрясение
- Узбекистан, общество
- 12:38, 19 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - 19 апреля в 05:15 утра в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр располагался в Миришкорском районе Кашкадарьинской области. Магнитуда толчков составила 3, глубина – 15 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 448 километров в юго-западном направлении.
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