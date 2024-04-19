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В Узбекистане произошло небольшое землетрясение

CentralAsia (UZ) -  19 апреля в 05:15 утра в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр располагался в Миришкорском районе Кашкадарьинской области. Магнитуда толчков составила 3, глубина – 15 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 448 километров в юго-западном направлении.

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