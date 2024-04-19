На выходных в Узбекистане местами ожидается кратковременный дождь

- Узбекистан, погода
- 13:23, 19 апреля 2024
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CentralAsia (UZ) - 19−20 апреля по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь по Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщил Узгидромет.
В воскресенье 21 апреля кратковременный дождь, гроза возможны по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской областям. По остальной территории страны осадков не ожидается.
Дожди 19−21 апреля, как это часто бывает в разгар весны, будут носить локальный характер и отмечаться, в основном, во второй половине дня. Температурный фон при этом не изменится, температура воздуха будет в пределах +22…+27 градусов Цельсия, местами — до +29.
По югу и пустынной зоне местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.
В горах местами кратковременные дожди, грозы. В высокогорьях за счёт повышенного температурного фона, сохраняется лавинная опасность.
Погода в Ташкенте
В пятницу и субботу без осадков, в воскресенье во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Температура 19−21 апреля ночью будет в пределах +12…+15 градусов, днём — +25…+27.