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Монголия подала заявку на проведение международных соревнований по борьбе
слева: Содбаатар и Мянганбаяр
слева: Содбаатар и Мянганбаяр

CentralAsia (MNG) -  19 апреля 2024 года в Бишкеке (Кыргызстан) состоялось заседание Азиатской федерации борьбы. Среди присутствующих были президент Федерации вольной борьбы Монголии Содбаатар Янгуг и генеральный секретарь федерации Мянганбаяр Батсух. В начале встречи был представлен отчет о соревнованиях и деятельности United World Wrestling (UWW).

Президент Федерации вольной борьбы Монголии Содбаатар Янгуг сказал: «Мы подали запрос в Объединенную всемирную федерацию борьбы на проведение международных соревнований с 2024 по 2028 год, которые приведут к следующим Олимпийским играм. Мы также уделяем большое внимание привлечению наших юных спортсменов к международным совместным тренировкам, включая их в стипендиальные программы, развитию судей. Олимпийский отборочный турнир стартовал сегодня, 19 апреля 2024 года. В нем примут участие одиннадцать наших спортсменов. Мы уверены, что они принесут монголам хорошие новости».

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