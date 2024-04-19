экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр иностранных дел Батцэцэг возглавит 80-ю сессию ЭСКАТО

CentralAsia (MNG) -  80-я сессия Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) пройдет по теме «Использование цифровых инноваций для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 22-26 апреля 2024 года в Бангкоке, Таиланд.

Делегация Монголии во главе с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмөнх примет участие в предстоящей сессии ЭСКАТО, а министр также выступит в качестве председателя 80-й сессии Комиссии.

С момента присоединения к ЭСКАТО в 1961 году Монголия активно участвует в сотрудничестве и инициативах в области торговли, инвестиций, окружающей среды, статистики, сокращения бедности, энергетики, снижения риска стихийных бедствий, транзита, упрощения процедур торговли и интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com