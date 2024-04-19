Министр иностранных дел Батцэцэг возглавит 80-ю сессию ЭСКАТО

CentralAsia (MNG) - 80-я сессия Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) пройдет по теме «Использование цифровых инноваций для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 22-26 апреля 2024 года в Бангкоке, Таиланд.

Делегация Монголии во главе с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмөнх примет участие в предстоящей сессии ЭСКАТО, а министр также выступит в качестве председателя 80-й сессии Комиссии.

С момента присоединения к ЭСКАТО в 1961 году Монголия активно участвует в сотрудничестве и инициативах в области торговли, инвестиций, окружающей среды, статистики, сокращения бедности, энергетики, снижения риска стихийных бедствий, транзита, упрощения процедур торговли и интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

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