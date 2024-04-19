Касым-Жомарт Токаев наградил Садыра Жапарова орденом «Достық» I степени

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Кыргызстана Садыру Жапарову орден «Достық» I степени, сообщает Акорда.

В ходе церемонии глава Казахстана отметил огромный вклад Садыра Жапарова в развитие и укрепление двусторонних отношений.

«Кыргызстан – братская страна, с которой нас связывают глубокие и исторические корни. Кыргызстан – наш ближайший и надежный стратегический партнер. Наши взаимовыгодные отношения крепко связаны узами братства двух народов. Я высоко оцениваю вашу роль в этом деле», – сказал казахский лидер.

Токаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в расширении стратегического партнерства и союзничества с Кыргызстаном. Он заявил, что вечная дружба и нерушимое братство будут только крепнуть во имя светлого будущего двух народов.

«Несомненно, большая заслуга в укреплении многосторонних связей принадлежит вам. В знак особого уважения и искренней благодарности я принял решение наградить вас орденом «Достық» I степени. Уверен, что эта награда будет способствовать активизации двусторонних отношений. Пусть дружба между Казахстаном и Кыргызстаном будет вечной!, – заявил Токаев.

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.

Садыр Жапаров с официальным визитом находится в Казахстане.

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