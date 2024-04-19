Принят Закон о Фонде национального благосостояния
CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабмина 19 апреля был одобрен Закон о Фонде национального благосостояния. Законопроект был одобрен 39 депутатами, принявшими участие в голосовании.
Предлагаемый закон направлен на создание Фонда национального благосостояния для обеспечения справедливого и устойчивого распределения доходов, полученных от недр Монголии, среди всех граждан, как нынешних, так и будущих.
В ноябре прошлого года члены Демократической партии в парламенте инициировали законопроект о Фонде национального благосостояния и представили его спикеру парламента Занданшатару Гомбожаву.
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