Принят Закон о Фонде национального благосостояния

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабмина 19 апреля был одобрен Закон о Фонде национального благосостояния. Законопроект был одобрен 39 депутатами, принявшими участие в голосовании.

Предлагаемый закон направлен на создание Фонда национального благосостояния для обеспечения справедливого и устойчивого распределения доходов, полученных от недр Монголии, среди всех граждан, как нынешних, так и будущих.

В ноябре прошлого года члены Демократической партии в парламенте инициировали законопроект о Фонде национального благосостояния и представили его спикеру парламента Занданшатару Гомбожаву.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения