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Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе. Фото

CentralAsia (TJ) -  Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли новое здание посольства Узбекистана в Душанбе, сообщает пресс-служба президента РУз.

Открытие здания диппредставительства состоялось в рамках визита президента Узбекистана в Таджикистан.

Президенты вместе перерезали ленту, открывая здание, после чего прозвучали гимны обеих стран.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон оставили свои записи с пожеланиями в Книге почётных гостей посольства.

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