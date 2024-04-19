Жара и пыльные бури накроют Казахстан

CentralAsia (KZ) - 20-22 апреля отрог антициклона сохранит погоду без осадков в большинстве областей Казахстана, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в горных районах юга и юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. В западных и южных областях усилится порывистый ветер с пыльной бурей.

Днем на западе и юге ожидается до +25+32 °С, на севере и в центре – до +20+28 °С, на востоке страны – до +17+25 °С.

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