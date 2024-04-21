Старейшему орангутану в мире исполнилось 63 года

CentralAsia (CA) - Самый старый cуматранский орангутан в мире — Белла из зоопарка Хагенбека в немецком городе Гамбурге — отпраздновал 63-летие. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Обычно орангутаны в дикой природы живут 35–40 лет, а в неволе — около 50. Поэтому возраст Беллы — особенное достижение.

К празднику для нее приготовили торт из фруктов, творога и риса. Лакомством она поделилась с Берани — одним из своих четырех приемных детей.

Помимо них, Белла сумела вырастить шестерых собственных детей. Сотрудники зоопарка характеризуют ее как честную, благоразумную, любопытную, умную, любящую и неагрессивную.

Они также отмечают, что c возрастом Белла стала менее активной. «В силу своего возраста Белла больше не выходит в вольер регулярно. Обычно по вечерам она спокойно лазает по кругу», — рассказали представители зоопарка.

Кроме того, у орангутана осталось не очень много зубов, поэтому она предпочитает мягкие фрукты и овощи, а также манную кашу, приправленную соленым соусом «Магги» или чем-то сладким — к примеру, медом.