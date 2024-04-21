Старейшему орангутану в мире исполнилось 63 года

- Азия и мир, общество
- 3:35, 21 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Самый старый cуматранский орангутан в мире — Белла из зоопарка Хагенбека в немецком городе Гамбурге — отпраздновал 63-летие. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Обычно орангутаны в дикой природы живут 35–40 лет, а в неволе — около 50. Поэтому возраст Беллы — особенное достижение.
К празднику для нее приготовили торт из фруктов, творога и риса. Лакомством она поделилась с Берани — одним из своих четырех приемных детей.
Помимо них, Белла сумела вырастить шестерых собственных детей. Сотрудники зоопарка характеризуют ее как честную, благоразумную, любопытную, умную, любящую и неагрессивную.
Они также отмечают, что c возрастом Белла стала менее активной. «В силу своего возраста Белла больше не выходит в вольер регулярно. Обычно по вечерам она спокойно лазает по кругу», — рассказали представители зоопарка.
Кроме того, у орангутана осталось не очень много зубов, поэтому она предпочитает мягкие фрукты и овощи, а также манную кашу, приправленную соленым соусом «Магги» или чем-то сладким — к примеру, медом.