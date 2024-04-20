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Армения уступила Азербайджану четыре подконтрольных ей села

CentralAsia (CA) -  Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков между четырьмя населенными пунктами, пишет пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, возглавляющего азербайджанскую комиссию по делимитации госграницы, по итогам встречи сторон.

19 апреля на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча комиссий по делимитации госграницы двух стран.

На начальном этапе процесса делимитации стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганыс Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейрымлы (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Гызылгаджилы (Азербайджан) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Комиссии обратятся к правительствам своих стран с целью принятия мер для одновременного и параллельного размещения пограничных служб Азербайджана и Армении на согласованных отрезках линии границы

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