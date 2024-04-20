Погода по Узбекистану на 21-23 апреля

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 21-23 апреля.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 21-22 апреля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 21-22 апреля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

ТАШКЕНТСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 21-22 апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. 23 апреля без осадков, лишь по Ташкентской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 21-22 апреля 12-17°, 23 апреля 10-15°, днем 21 апреля 24-29°, 22-23 апреля 22-27°.

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, 21 апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. 22-23 апреля без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 21-22 апреля 12-17°, 23 апреля 10-15°, днем 21 апреля 24-29°, 22-23 апреля 22-27°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандаринской области 21 апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-22 апреля 24-29°, 23 апреля 26-31°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, 21 апреля без осадков. 22-23 апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21 апреля 24-29°, 22-23 апреля 21-26°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. 21-22 апреля лавиноопасно (свыше 2000 м). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°.