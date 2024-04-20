Российские потери в Украине к апрелю составили 51 тыс. человек, - Би-би-си

// Минобороны России.

CentralAsia (CA) - На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтеров установили имена 51 тыс. 96 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

Как пишет Би-би-си, по меньшей мере 43% не были связаны с армией на момент начала вторжения в Украину.

Самая крупная доля погибших приходится на заключенных (18% от общего числа, или 9372 человека). Российская армия продолжает активно использовать отряды, сформированные из осужденных, для штурма украинских позиций на наиболее тяжелых участках фронта.

13% — отправившиеся на фронт добровольцы, еще 12% — мобилизованные.