Российские потери в Украине к апрелю составили 51 тыс. человек, - Би-би-си
- Азия и мир, политика
- 11:47, 20 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» и командой волонтеров установили имена 51 тыс. 96 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.
Как пишет Би-би-си, по меньшей мере 43% не были связаны с армией на момент начала вторжения в Украину.
Самая крупная доля погибших приходится на заключенных (18% от общего числа, или 9372 человека). Российская армия продолжает активно использовать отряды, сформированные из осужденных, для штурма украинских позиций на наиболее тяжелых участках фронта.
13% — отправившиеся на фронт добровольцы, еще 12% — мобилизованные.
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