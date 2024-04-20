Паводки в Казахстане: Всего в эвакуационных пунктах находятся 8786 человек

CentralAsia (KZ) - На 10 утра 20 апреля в эвакуационных пунктах находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей, пишет пресс-служба МЧС Казахстана по паводковой ситуации.

Вернулись домой 21494 человек.

Откачано свыше 10,9 млн кубометров талой воды, уложено более 3,7 млн мешкотар и 1,4 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 4 534 жилых домов и 2 763 дворовых территорий.

Также спасатели области Ұлытау продолжают противопаводковые работы в Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день силами спасателей уложено около 14 000 мешков с инертным материалом, откачано 13 500 кубометра воды. Общее количество эвакуированных 220 человек, из них 23 детей.

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