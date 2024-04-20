МАГАТЭ и ООН призвали Израиль и Иран к сдержанности

Бахар Провинция Исафан, по которой, предположительно, был нанесен удар, находится в Центральном Иране. // © Unsplash/C.

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом ко всем сторонам «остановить опасный цикл возмездия» на Ближнем Востоке.

Как пишет пресс-служба организации, он сделал соответствующее заявление после сообщений о предполагаемых израильских ударах по территории Ирана.

«Генеральный секретарь осуждает любые акты возмездия и призывает международное сообщество работать сообща, чтобы предотвратить развитие событий, которое может привести к разрушительным последствиям для всего региона и за его пределами», – говорится в его заявлении.

Также в пятницу глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси призвал все стороны к сдержанности.

«МАГАТЭ может подтвердить, что ядерные объекты Ирана не пострадали», – говорится в твите Международного агентства по атомной энергии, опубликованном после сообщений СМИ о возможных ударах беспилотников по иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты и военные гарнизоны.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) также призвало все стороны «принять меры для скорейшей деэскалации ситуации».

«Мы призываем третьи государства, особенно те, которые имеют влияние в регионе, сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения и без того крайне нестабильной ситуации», – заявил представитель УВКПЧ Джереми Лоуренс.