50 беспилотников перехвачено ночью над регионами России, включая Подмосковье
- Азия и мир, политика
- 12:05, 20 апреля 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи пресечены попытки Украины совершить ряд атак с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщает Министерство обороны РФ.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БпЛА из которых:
- 26 – над территорией Белгородской области;
- 10 – над территорией Брянской области;
- 8 – над территорией Курской области;
- 2 – над Тульской областью,
- по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
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