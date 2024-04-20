50 беспилотников перехвачено ночью над регионами России, включая Подмосковье

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи пресечены попытки Украины совершить ряд атак с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщает Министерство обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БпЛА из которых:

- 26 – над территорией Белгородской области;

- 10 – над территорией Брянской области;

- 8 – над территорией Курской области;

- 2 – над Тульской областью,

- по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.