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50 беспилотников перехвачено ночью над регионами России, включая Подмосковье
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В течение прошедшей ночи пресечены попытки Украины совершить ряд атак с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщает Министерство обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БпЛА из которых:

- 26 – над территорией Белгородской области;

- 10 – над территорией Брянской области;

- 8 – над территорией Курской области;

- 2 – над Тульской областью,

- по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

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