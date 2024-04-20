В реках российского Новокузнецка резко повысился уровень воды
- Азия и мир, происшествия
- 13:22, 20 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Из-за большого числа осадков в реках Новокузнецка резко повысился уровень воды, сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Кузнецов.
Со ссылкой на данные Гидрометцентра он отмечает, что за сутки в верховьях рек выпало большое количество осадков, что привело к резкому повышению уровня воды.
20 апреля прогнозируется значительный рост уровней воды в реках на территории города, возможно достижение опасных отметок.
Все службы приведены в режим повышенной готовности. Идет оповещение жителей в прибрежных территориях.
По состоянию на 12:00 20 апреля
- река Томь — 590 см (40 см до опасного),
- река Кондома (Калтан) — 470 см (160 см до опасного),
- река Томь (Абашево) — 607 см (23 см до опасного).
- В ряде регионов России наблюдаются паводки, особенно сложная обстановка в Оренбургской области, где ввели режим ЧС федерального значения.
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