В реках российского Новокузнецка резко повысился уровень воды

CentralAsia (CA) - Из-за большого числа осадков в реках Новокузнецка резко повысился уровень воды, сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Со ссылкой на данные Гидрометцентра он отмечает, что за сутки в верховьях рек выпало большое количество осадков, что привело к резкому повышению уровня воды.

20 апреля прогнозируется значительный рост уровней воды в реках на территории города, возможно достижение опасных отметок.

Все службы приведены в режим повышенной готовности. Идет оповещение жителей в прибрежных территориях.

По состоянию на 12:00 20 апреля

- река Томь — 590 см (40 см до опасного),

- река Кондома (Калтан) — 470 см (160 см до опасного),

- река Томь (Абашево) — 607 см (23 см до опасного).

В ряде регионов России наблюдаются паводки, особенно сложная обстановка в Оренбургской области, где ввели режим ЧС федерального значения.

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