В Китае активировали режим экстренного реагирования 4-го уровня из-за возможных наводнений

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CentralAsia (CA) - Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР активировал экстренное реагирование 4-го уровня в связи с возможными наводнениями в провинциях Гуандун и Цзянси и Гуанси-Чжуанском автономном районе, пишет «Синьхуа».

Власти направили рабочие группы в три региона для оказания помощи и обеспечения руководства в связи с недавними ливнями на юге страны.

Метеорологические органы страны прогнозируют, что с пятницы по вторник на районы к югу от реки Янцзы и южные районы Китая обрушатся сильные дожди.

Министерство призвало приложить усилия для пристального мониторинга состояния осадков и укрепления таких слабых звеньев в работе по борьбе с наводнениями, как ливневые паводки, малые и средние водохранилища и затопление городов.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с наводнениями, в которой 1-й уровень является наивысшим.