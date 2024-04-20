В Украине военным запретили азартные игры

// Генштаб ВС Украины.

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети интернет».

Документ также запрещает азартные игры для военных.

Командованию необходимо безотлагательно ввести на период действия правового режима военного положения запрет военнослужащим доступ к игорным заведениям и/или участию в азартных играх в интернете.

Также ограничивается реклама онлайн-казино, а также вводятся другие инструменты контроля над отраслью.

Также Зеленский предписал Службе безопасности Украины в двухмесячный срок проверить организаторов азартных игр на соблюдение санкционного законодательства Украины.