В Украине военным запретили азартные игры

- Азия и мир, политика
- 14:34, 20 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети интернет».
Документ также запрещает азартные игры для военных.
Командованию необходимо безотлагательно ввести на период действия правового режима военного положения запрет военнослужащим доступ к игорным заведениям и/или участию в азартных играх в интернете.
Также ограничивается реклама онлайн-казино, а также вводятся другие инструменты контроля над отраслью.
Также Зеленский предписал Службе безопасности Украины в двухмесячный срок проверить организаторов азартных игр на соблюдение санкционного законодательства Украины.